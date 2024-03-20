«Знаю, что вы хотите комментариев»: блогер Лерчек прервала молчание после новостей о разводе

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) впервые прокомментировала развод с мужем Артемом Чекалиным. Она отметила, что пока никаких подробностей раскрывать не может, но призналась, что ей очень тяжело.

В личном блоге знаменитость вышла на связь с подписчиками и подтвердила, что ее браку действительно настал конец. При этом она не захотела пока посвящать аудиторию в детали развода, но обещала вернуться, когда будет готова.

«Я знаю, что вы хотите комментариев. Но пока мне очень тяжело. Прошу дать время и просто поддержать, просто быть рядом», - отметила Валерия.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Лерчек подала на развод с мужем после 12-ти лет совместной жизни. Супругам был дан месяц, чтобы обдумать, действительно ли они хотят разойтись или же смогут наладить отношения. Причины расторжения брака пока не уточняются. Следователи, которые вели уголовное дело Чекалиных, считают, что это все может быть пиар-ходом для деления имущества и дробления доходов.

Ранее юрист Аркадий Завалько объяснил, как между собой поделят имущество супруги Чекалины.