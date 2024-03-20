passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 марта 2024, 13:59
1 мин.

Юрист объяснил, как между собой поделят имущество супруги Чекалины

Юрист Завалько заявил, что Лерчек может получить половину имущества при разводе.
Юрист объяснил, как между собой поделят имущество супруги Чекалины

© Starface.ru

Юрист Завалько заявил, что Лерчек может получить половину имущества при разводе. Об этом сообщает Пятый канал.

На днях стало известно о начале бракоразводного процесса между блогерами Чекалиными. С соответствующим заявлением в суд обратилась Валерия Чекалина. По словам адвоката Аркадия Завалько, у супругов будет еще месяц на примирение.

«Если через месяц они все также намерены развестись, то суд их разводит. Поэтому препятствий каких-либо к разводу я не вижу», — объяснил он.

При этом многомилионное имущество Чекалиных поделят между супругами пополам. Но только при условии, если не заключался брачный договор.

«Если имущество нажито в совместном браке, то оно делится 50 на 50, если не заключен брачный контракт», — заявил адвокат.

Завалько также добавил, что вероятнее всего суд оставит детей с матерью. По словам адвоката, так происходит в 98% разводов в России.

Ранее мы писали о том, что развод блогера Лерчек с мужем может быть пиар-ходом для деления имущества.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Александр Асташкин
Теги:
развод
имущество
раздел имущества