«Знаю, что ты всегда рядом»: сын Михаила Круга посвятил песню-исповедь погибшему отцу

Молодой певец Александр Круг посвятил песню-исповедь погибшему отцу в шоу «Новая Фабрика звезд». В композиции артист отметил, что чувствует папу рядом и просит у него прощения за все свои ошибки.

На ТНТ прошел очередной отчетный концерт начинающих знаменитостей. В этот раз в номинацию попали Александр Круг, Нонна Еганян и Никита Уфимцев. Наследник шансонье для выступления подготовил трек, который помог ему написать наставник Сергей Жуков. Он посвятил его Михаилу Кругу. Примечательно, что выпуск вышел в эфир 7 апреля – в день рождения умершего певца.

Песня получилась довольно трогательной и не смогла оставить никого равнодушным. Сам Александр не сдержал слез и заплакал во время номера.

«Твой путь совсем непростой, но ты пел назло всем преградам, и если мне трудно и грустно порой, я знаю, что ты всегда рядом», - спел Круг.

К слову, в зрительном зале Александра поддерживала его мама. Как выяснилось уже после окончания номера, молодой артист выступал с микрофоном отца, который пролежал в ящике 20 лет.

Ранее Александр Круг затмил выступление Стаса Пьехи на «Новой Фабрике звезд».