Сын Михаила Круга затмил выступление Стаса Пьехи на «Новой Фабрике звезд». Об этом стало известно после выхода нового выпуска на ТНТ.

Очередной отчетный концерт новых «фабрикантов» прошел в прошлое воскресенье — на нем участники шоу снова выступали в паре со знаменитостями. Так, Александру Кругу, который является сыном известного шансонье, в пару достался Стас Пьеха. Вместе они исполнили песню «Одна звезда».

Отметим, что трек впервые был исполнен Пьехой еще на «Фабрике звезд 4». В этот раз исполнение артиста не впечатлило многих зрителей, которые отметили, что Александр Круг исполнил ее гораздо проникновеннее.

«Стас, конечно молодец, но Александр даже лучше спел»; «Тот случай, когда эта песня мне больше нравится в исполнении Саши, хотя Стас — прекрасный певец, у него замечательный голос, но Саша прям покорил сердечко», — написали поклонники начинающего певца в соцсетях Ирины Круг.

Впрочем, несмотря на успех, Александр Круг все же попал в номинацию на вылет из проекта. Его судьба решится в следующем выпуске.

Ранее мы писали о том, что Елена Ханга предостерегла детей знаменитостей от участия в «Новой Фабрике звезд».