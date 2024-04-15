«Знаю, что такое жить без квартиры»: Волочкова призналась, что в 17 лет бандиты оставили ее в нищете

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как в 17 лет осталась с родителями без квартиры и накоплений. Ситуация изменилась, когда ее взяли в Мариинский театр на главные роли.

Подробностями танцовщица поделилась в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан». Волочкова заявила, что свой нынешний дом купила сама и «заслужила» его.

«Люди, я знаю, что такое жить вообще без квартиры», - обратилась она к зрителям.

Она вспомнила, что во время поступления в Мариинский театр родители решили продать квартиру в Санкт-Петербурге, расположенную на окраине города, и купить однушку в центре рядом с Мариинкой. Отец даже заложил гараж.

«Когда эта сделка произошла, моему папе сказали, что на риэлтора напали бандиты и отняли деньги», - поделилась танцовщица и добавила, что тогда осталась с родителями на улице.

На помощь семье пришел бывший руководитель театра Олег Виноградов – он выделил комнату. Благодаря работе в театре балерина обеспечила родителей жильем.

Ранее Волочкова рассказывала об ухаживаниях бывшего губернатора Челябинской области. Мужчина дарил цветы и машины.