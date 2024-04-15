Анастасия Волочкова вспомнила об ухаживаниях экс-губернатора Челябинской области

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как за ней ухаживал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Соответствующее признание звезды прозвучало на шоу Андрея Малахова.

По словам танцовщицы, Юревич настойчиво ухаживал за ней, одаривал цветами и оказывал другие знаки внимания.

«Обеспечивал достойными машинами — видно, что он был фанат машин. На каждое шоу были преподнесены цветы. Не стану скрывать — он очень настойчиво за мной пытался ухаживать: рассказывал, что у него очень много денег, что он богатый состоятельный человек», — поделилась Волочкова.

Балерина вспомнила, что Юревич в 2013 году пригласил ее к себе в администрацию, где подарил цветы и выразил благодарность за благотворительные концерты, после чего начал свои притязания на сердце знаменитости. При этом Волочкова подчеркнула, что ей было не нужно «такое приключение», однако ей нравилось ездить на автомобилях губернатора.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась талантливой 18-летней дочерью, приехавшей к ней в особняк.