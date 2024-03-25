«Знаю цену себе как матери»: Лариса Лужина рассказала, как сдала единственного сына в интернат

Актриса Лариса Лужина призналась, что сдала единственного сына в интернат, чтобы заниматься карьерой. Она считает, что была плохой матерью для Павла, так как ей работа оказалась важнее его воспитания.

Всего Лариса Анатольевна была замужем четыре раза. Но только союз с Валерием Шуваловым подарил ей ребенка. Артистка родила мальчика, и его назвали Павлом. Вот только с его появлением на свет для Лужиной ничего не изменилось. Она продолжила много сниматься, из-за чего семья стала постепенно рушиться. А когда брак окончательно распался, актриса приняла решение сдать наследника в интернат.

Лариса Анатольевна призналась, что отдалилась от сына, чтобы больше работать. По ее словам, они общались, когда оставались наедине, но близкой связи у них не было.

«Я знаю цену себе как матери. Я с ним не занималась совсем, только зарабатывала деньги, чтобы можно было его воспитывать, кормить, одевать», - заявила актриса в интервью «7Дней.ru».

При этом у самого Павла семья образцово показательная. Вместе с супругой он воспитывает троих сыновей. И, как призналась Лужина, ее невестка уделяет внимание каждому ребенку.

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