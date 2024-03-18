«Жалею, что причинила боль»: Лариса Лужина рассказала, как предала мужа

Актриса Лариса Лужина была четыре раза замужем, но так и не испытала настоящую любовь. Она призналась в этом во время беседы с Борисом Корчевниковым в передаче «Жизнь и судьба».

85-летняя актриса призналась, что не только не смогла испытать то самое чувство, о котором пишут поэты, но и сделала больно отцу своего единственного сына. По словам Ларисы Анатальевна, именно из-за предательства Валерия Шувалова, бывшего супруга, она в конечном итоге не нашла женского счастья.

«Вот я жалею, что причинила боль Валерию Шувалову. Он был очень надежный человек. Я не сумела это оценить в свое время. Ну, что, теперь расплачиваюсь», — заявила Лужина.

При этом актриса запрещает себе унывать. Вместо этого она каждый день благодарит небеса за подаренное ей время.

Ранее Лужина заявила, что зря потратила деньги на уколы красоты. Она призналась в том, что прежде прибегала к инъекциям.