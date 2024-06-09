Знатоку «Что? Где? Когда?» Аскерову* грозит дело за нарушение закона об иноагентах

Знатоку «Что? Где? Когда?» Аскерову* (признан иностранным агентом на территории РФ) грозит дело за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* могут возбудить уголовное дело по статье за нарушение правил деятельности иностранного агента.

«Аскерову* грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Основания для этого есть», — сообщил источник.

Уточняется, что в случае возбуждения дела, Аскерову* может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, экс-знаток несколько раз привлекался к ответственности из-за отсутствия специальной маркировки иноагентского материала в соцсетях. В отношении него также расследуется уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее мы писали о том, что активисты попросили проверить группу «Каста» на дискредитацию ВС РФ.

*признан иноагентом на территории РФ.