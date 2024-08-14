«Знатно постарел, пообтрепался за границей»: актера Кирилла Сафонова «укололи» в Сети

Певица Саша Савельева опубликовала шутливое видео с мужем, актером Кириллом Сафоновым. Подписчики заявили, что супруг артистки постарел и «пообтрепался» за время жизни за границей.

Певица написала в видео, что с момента встречи с ней мужу не приходится желать хорошего дня, так как «все его дни хорошие». Подписчики отмечали, что Сафонов и Савельева – «одна из самых красивых пар».

Однако нашлись и те, кто раскритиковал внешность Сафонова. В Сети писали, что разница в возрасте супругов стала заметна: актер начал лысеть и седеть.

«Пообтрепался за границей», «Дядя слева знатно постарел», - писали интернет-пользователи и указывали на «неспокойную жизнь» актера за границей, которую он выбрал сам.

Ранее сообщалось, что актер поразил публику постаревшим видом. В Сети писали, что он «сильно сдал», а жизнь в Израиле «тяжела».