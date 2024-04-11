«Тяжела жизнь в Израиле»: актер Кирилл Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
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50-летний актер Кирилл Сафонов вышел на связь в соцсетях, чтобы объявить о запланированном выступлении, и удивил публику изменившимся видом. После переезда в Израиль артист поседел и постарел.
На коротком видео Сафонов обратился к жителям израильского города Нетания.
«Дорогая Нетания, приветствую тебя. Хочу поблагодарить за тот невероятный прием, который вы мне оказали в прошлый раз. Спасибо большое за те цветы, за тот аншлаг», - сказал актер.
Он выступит в этом городе еще раз 20 апреля. Актер призвал прийти на спектакль тех, кому не хватило билетов в прошлый раз, а также зрителей, которым понравилось.
Поклонники стали высказывать мнение о внешности Сафонова под постом. «Вам нужен ботокс», «Тяжела жизнь в Израиле. Пропали лоск и харизма», «Сильно сдал», «Израиль на пользу не пошел», «Вас не узнать», - писали пользователи Сети.
В середине марта сообщалось, что жена Сафонова певица Саша Савельева вернулась в Москву, чтобы выступать с концертами. Ее гонорар за 45-минутную программу составляет 600 тыс. рублей.