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Опубликовано 11 апреля 2024, 16:20
1 мин.

«Тяжела жизнь в Израиле»: актер Кирилл Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью

50-летний актер Кирилл Сафонов поразил публику постаревшим видом.
«Тяжела жизнь в Израиле»: актер Кирилл Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью

© Starface.ru

50-летний актер Кирилл Сафонов вышел на связь в соцсетях, чтобы объявить о запланированном выступлении, и удивил публику изменившимся видом. После переезда в Израиль артист поседел и постарел.

На коротком видео Сафонов обратился к жителям израильского города Нетания.

«Дорогая Нетания, приветствую тебя. Хочу поблагодарить за тот невероятный прием, который вы мне оказали в прошлый раз. Спасибо большое за те цветы, за тот аншлаг», - сказал актер.

Он выступит в этом городе еще раз 20 апреля. Актер призвал прийти на спектакль тех, кому не хватило билетов в прошлый раз, а также зрителей, которым понравилось.

Кирилл Сафонов

Кирилл Сафонов

© Скриншот видео с личной страницы Кирилла Сафонова в соцсетях

Поклонники стали высказывать мнение о внешности Сафонова под постом. «Вам нужен ботокс», «Тяжела жизнь в Израиле. Пропали лоск и харизма», «Сильно сдал», «Израиль на пользу не пошел», «Вас не узнать», - писали пользователи Сети.

В середине марта сообщалось, что жена Сафонова певица Саша Савельева вернулась в Москву, чтобы выступать с концертами. Ее гонорар за 45-минутную программу составляет 600 тыс. рублей.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Кирилл Сафонов
актер
внешность
эмиграция