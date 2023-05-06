Знаменитости прощаются с Юдашкиным: первые фото

Знаменитости российского шоу-бизнеса, поклонники и близкие сегодня, 6 мая, прощаются с известным модельером Валентином Юдашкиным. В возрасте 59 лет кутюрье поразил рак.

Прощание со звездой проходит на Троекуровском кладбище. Люди приходят почтить память с охапками роз. Среди знаменитостей на кладбище одними из первых пришли Леонид Якубович, Клара Новикова и Эвелина Хромченко.

Напомним, что в последние дни Юдашкин лежал в больнице, но помощь врачей оказалась бессильной против рака модельера. Кутюрье пережил на два дня своего учителя Вячеслава Зайцева.

Ранее мы писали, какую роковую ошибку совершил Юдашкин.