«Изучали новые места, лазили по огородам»: Нюша вспомнила, как проводила лето в детстве

Певица Нюша поделилась воспоминаниями о детстве. Когда она была маленькой, то летом приезжала к прабабушке в Курганинск и там лазила по огородам, изучая новые места. Об этом узнал портал «Страсти».

По признанию Нюши, ее лето в юные годы всегда было насыщенным и активным. Она запомнила, что именно у прабабушки она научилась кататься на велосипеде. Причем некоторые попытки были неудачные, и она несколько раз падала.

«В Курганинске мы все время изучали новые места, лазили по огородам — было очень интересно!» - рассказала Нюша для плейлиста HiFi-стриминга Звук «Как я провел лето».

Кроме поездок к прабабушке, певица в детстве проводила время летом в Геленджике, где у нее жили родственники.

«Там моими самыми любимыми занятиями были прыжки с пирса, изучение медуз и коллекционирование камушков. Именно таким запомнилось мне мое лето в детстве — с солнышком, жареной кукурузой и природой вокруг», - поделилась артистка.

Напомним, что сейчас у певицы Нюши новый этап в жизни. Она оформила официальный развод с мужем. Причину расторжения брака бывшие супруги не комментируют.

Ранее бывшего мужа певицы Нюши обвинили в мошенничестве.