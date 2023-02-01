Знали только близкие: дуэт Пономаренко 42 года скрывал, что есть третий брат
Брат Александра и Валерия Пономаренко рассказал о сне перед смертью родственника.
Фото: Дмитрий Киенок/ Starface.ru
Дуэт Александра и Валерия Пономаренко 42 года скрывал, что есть третий брат Иван. Он родился, когда им было по 14-ть, а о существовании родственника знали только близкие.
Валерий Пономаренко заявил, что это не афишировали без злого умысла. При этом рождение брата было для них неожиданностью.
Парня брали на гастроли, он помогал с реквизитом, но актером не стал – пошел работать на завод. Сейчас он живет с 77-летней мамой и поддерживает ее после смерти брата Александра.
По словам Ивана Пономаренко, от новостей о смерти брата «слезы покатились» - он был уверен, что родственник выздоровеет.
«Саша же приходил ко мне во сне до смерти и сказал: «Ты брата не бросай, береги», - поделился он в программе «Малахов».
Ранее сообщалось, как повел себя юморист Евгений Петросян перед смертью Пономаренко.