Знали только близкие: дуэт Пономаренко 42 года скрывал, что есть третий брат

Дуэт Александра и Валерия Пономаренко 42 года скрывал, что есть третий брат Иван. Он родился, когда им было по 14-ть, а о существовании родственника знали только близкие.

Валерий Пономаренко заявил, что это не афишировали без злого умысла. При этом рождение брата было для них неожиданностью.

Парня брали на гастроли, он помогал с реквизитом, но актером не стал – пошел работать на завод. Сейчас он живет с 77-летней мамой и поддерживает ее после смерти брата Александра.

По словам Ивана Пономаренко, от новостей о смерти брата «слезы покатились» - он был уверен, что родственник выздоровеет.

«Саша же приходил ко мне во сне до смерти и сказал: «Ты брата не бросай, береги», - поделился он в программе «Малахов».

Ранее сообщалось, как повел себя юморист Евгений Петросян перед смертью Пономаренко.