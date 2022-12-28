Требовались лекарства, а он не выходил на связь: как повел себя Петросян перед смертью Пономаренко

Юморист Евгений Петросян перед смертью коллеги Александра Пономаренко не выходил на связь. О его реакции на сложную ситуацию с товарищем рассказала супруга покойного Анна.

По ее словам, денежную помощь оказывали обычные люди. Щедро помогал юморист Геннадий Ветров, который рыдал навзрыд, узнав об онкологии.

«Сам Петросян не выходил на связь», - рассказала Анна.

На вопрос можно ли было спасти Пономаренко, если нужная для лечения в Германии сумма оказалась на руках, она затруднилась ответить. Супруга ушедшего из жизни юмориста говорит, что «сейчас уже ничего не перепишешь».

Ранее сообщалось, что коллеги из «Кривого зеркала» не приехали на похороны Пономаренко.