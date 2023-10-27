«Знали, куда идем»: муж Цыгановой прокомментировал его с женой интервью Дудю*

На канале журналиста Юрия Дудя*(Признан иноагентом на территории РФ) вышло новое интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом. Выбор гостей стал неожиданностью для аудитории блогера, да и поклонники звездной пары не думали, что они согласятся на беседу. Тем не менее, как отметил продюсер и скульптор, они понимали, куда идут и ожидали провокаций. Однако все вышло довольно скучно.

Цыганов признался, что со стороны Дудя* получилась «попса». Было заметно, что ему тяжело поддерживать диалог, и он все время возвращался к одним и тем же темам. У супругов сложилось впечатление, что они с журналистом разговаривали на разных языках.

Однако Вадим верит, что они пошли к Юрию* не зря. У них была задача донести их с женой позицию до аудитории блогера.

«Мы знали, куда идём, и не сомневались в принятом решении. Даже если два-три человека из этого «радужного» мейнстрима услышат нас и обратятся к Богу – это уже будет хорошо», - поделился Цыганов в беседе с «Абзацем».

Пока супруги не знают, насколько эффективной оказалась их попытка «достучаться» до людей, но они верят, что время покажет, была ли польза от этого интервью или нет.

Ранее Вика Цыганова рассказала, какой необычный подарок сделала мужу.

*(Признан иноагентом на территории РФ)