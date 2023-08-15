«Из самой ядовитой змеи»: Вика Цыганова сделала мужу необычный подарок

Популярная исполнительница Вика Цыганова не только поет, но и увлекается дизайном. Муж артистки Вадим рассказал, как любимая сшила ему куртку из самой ядовитой змеи в мире. Об этом он поведал в беседе с WomanHit.ru.

Звездные супруги вместе 35 лет и живут душа в душу. Мужчина признается, что они почти не выясняют отношения. Вика советуется с мужем во всем, даже в вопросах моды. А он старается с ней не спорить.

«Спрашивает, что ей надеть, нравится мне или нет, и так далее. Я тут уже консультантом выступаю. Причем, у меня есть уже проверенные темы, когда нужно говорить, что обязательно нравится (улыбается). Даже когда не нравится. Понимаете, когда любишь — надо уступать», – поделился избранник артистки.

Цыганова не упускает возможность тоже что-нибудь посоветовать мужу. Но когда это касается гардероба, то Вадим полагается только на себя. У его жены бывают интересные задумки и даже необычные подарки.

«Она сшила мне клубную куртку из самой ядовитой змеи в мире. В Таиланде когда путешествовали, она подсмотрела, как ее делают, и создала эту куртку», – рассказал муж певицы.

Вадим называет себя одним из главных фанатов любимой. Но кроме него звезду еще обожают мама и подруги. Мужчина жалуется, что они просто «выхватывают» Вику.

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