«Знала, что там будет вертеп»: Волочкова рассказала о приглашении на вечеринку Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова назвала блогера Настю Ивлееву предателем и заявила, что была приглашена на скандальную «голую» вечеринку, но не пошла, так как заранее знала о том, что там будет происходить.

«Меня звали на эту голую вечеринку. Но я же знала, что там будет вертеп, и я не хотела участвовать в этом. Я к предателям не особо отношусь хорошо», - приводит НСН слова танцовщицы.

Как пояснила экс-прима Большого театра, она хорошо знакома с Ивлеевой, однажды блогерша даже была у нее в гостях. Кроме того, Анастасия вместе с актером Никитой Джигурдой снимали для Ивлеевой видеоролик.

«А потом она же сидела и обсуждала меня с Аленой Блин (журналисткой Аленой Жигаловой. — прим. «Страсти»). Они про меня гадости лили... Как я пойду на вечеринку после такого?» — заявила Волочкова.

В ночь на 21 декабря блогер и телеведущая Настя Ивлеева провела вечеринку с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза и многие другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

В декабре Волочкова заявила, что не получала приглашение на мероприятие Ивлеевой с дресс-кодом almost naked. Балерина выразила сожаление, что публику интересуют скандалы других знаменитостей, а не творчество, в которое она вкладывает столько труда.