«Вам интересно это быдло?»: Волочкова высказалась об участниках вечеринки Ивлеевой

Бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что ничего не знала о скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Она призналась, что не получала приглашение на мероприятие с дресс-кодом almost naked.

«Я не знаю, о каком событии вы говорите, меня на него никто не приглашал»,- сказала Волочкова в беседе с Пятым каналом.

47-летняя Анастасия заверила, что ее все время зовут на различные премии и мероприятия, но у нее совершенно нет времени следить за тем, что происходит у коллег.

«Я очень счастливый человек, я не имею отношения к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу не знать, не видеть тех людей, которые там были», — добавила Волочкова.

Кроме того, танцовщица выразила сожаление, что публику интересуют с кандальные вечеринки других знаменитостей, а не ее творчество, в которое она вкладывает столько труда.

«Вам интересно вот это быдло? Я занимаюсь другим, я вообще сейчас дома сижу, отдыхаю и могу себе позволить», — заключила балерина.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева организовала вечеринку с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей, а Киркорова еще и лишить звания заслуженного артиста.

Ранее мы писали, что Ивлеева приняла решение передать все вырученные деньги за «голую» вечеринку на благотворительность. Она также извинилась за то, что откровенные фотографии участников закрытого мероприятия попали в Сеть.