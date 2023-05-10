«Знал о неизлечимом диагнозе»: молодая супруга Петросяна перестала скрывать семейную тайну

В последнее время все внимание публики приковано к Евгению Петросяну. Дело в том, что не так давно юмориста экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Его возлюбленная уверяла: поводов для беспокойств нет, однако в Сети регулярно появлялись тревожные новости о состоянии 77-летнего мужчины. На этот раз Татьяна Брухунова вновь вышла на связь с подписчиками и заговорила о «неизлечимом диагнозе».

К счастью, в семье знаменитости проблем нет: ее супруга уже выписали из больницы, поскольку угроз для здоровья больше нет. История, рассказанная Татьяной, связана с исполнителем военной песни «Журавли».

Как оказалось, когда-то Петросян и Бернес были близки, вот почему ему известны детали кропотливой работы над известной композицией. «Он записал ее в конце 1968 года, а летом 69-го его уже не стало. Записывая песню, Марк Наумович уже знал о неизлечимом диагнозе, об онкологии. Он завещал, чтобы именно эта песня была исполнена во время похоронной процессии, а не марш», — цитирует издание «7Дней.ru» Татьяну.

Ранее мы писали о том, что Евгений Петросян обратился к поклонникам на фоне иконы. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Дмитрий Тарасов заговорил об обиде на Бузову и заявил, что она «хайпилась на разводе». Полное высказывание футболиста читайте в этой статье.