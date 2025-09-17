«Знаковая и важная»: Повалий исполнила «Оренбургский пуховый платок» и назвала песню священной для себя

Певица Таисия Повалий выступила на концерте «Песни русского мира». Артистка исполнила композицию «Оренбургский пуховый платок» и назвала ее священной для себя.

Таисию в этот вечер приняли тепло, певице устроили оглушительные овации. Повалий рассказала журналистам, что исполняла эту песню еще в детстве.

«Когда я была маленькой, исполняли ее втроем: с мамой и бабушкой. Поэтому эта песня для меня священная. Я пою ее даже в сольных концертах. Она очень теплая и знаковая, важная для меня», - сказала певица. Ее слова приводит mk.ru.

Повалий объясняет: песни русского мира остаются актуальными благодаря мелодизму, душевности и искренности. Именно этих качеств, по ее мнению, не так много в современных композициях.

Также исполнительница рассказала, что у каждого есть та или иная история с определенной песней. Любовь к песням это еще и «почитание предков», рассуждала звезда.

«Мы – наследники и должны почитать тех, кто дал нам жизнь и нас воспитал», - поделилась Повалий.

