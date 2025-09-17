«Особый смысл»: SHAMAN стал носить деревянный крестик последнее время

Певец SHAMAN начал носить деревянный крестик на груди. Артист был с ним на концерте «Песни русского мира», который состоялся в Кремлевском дворце.

Об этом пишет агентство URA.RU.

Певец выступал с ансамблем танца «Урал». Он исполнял песню «Гуляй, Россия». SHAMAN в этот раз был один – без своей спутницы Екатерины Мизулиной.

Он вышел на сцену в приподнятом настроении. Певец продемонстрировал деревянный крест на груди – по слухам, последнее время он не снимает украшение.

Поклонники говорят, что Ярослав носил крестик с самого начала карьеры. «В этом кроется особый смысл», - делятся фанаты.

Издание отмечает, что деревянные крестики использовали для защиты от темных сил. К тому же, древесина считается символом жизни и роста – у носителей таких изделий обеспечены карьерный и духовный рост.

После выступления в Кремле певец скрылся в гримерке и не общался с журналистами. По словам источника, он занят подготовкой к «Интервидению», чтобы достойно представить страну.

Ранее сообщалось, что из-за конкурса он отменил выступление в Сочи, запланированное на 17 сентября. Музыкант был вынужден попросить прощения.