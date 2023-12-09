«Знаков было много»: вдова Пьера Нарцисса мечтает родить ребенка новому мужу

Вдова артиста Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за 60-летнего певца и автора композиции «Одинокая ветка сирени» Евгения Шахрая. Несмотря на большую разницу в возрасте, они счастливы друг с другом. Валерия раскрыла историю знакомства со своим избранником и о своем желании снова стать мамой.

Как пояснила Валерия, Евгений всегда был рядом, но она его не замечала. Они постоянно пересекались на общих мероприятиях и концертах. Более того: Шахрай дружил с Пьером Нарциссом.

«А как-то мы делали презентацию трека. Туда, оказывается, пришел и Евгений. Мы только сейчас это поняли, начав перебирать и пересматривать фотографии. Знаков было много. Вот как паззл все теперь складывается…», — цитирует женщину StarHit.

На одном из мероприятий Нарцисс, Виктория и Евгений стоят вместе на фотографии. Мужчины приобняли женщину за талию, и она думает, что это тоже знак.

Шахрай старше своей избранницы на 25 лет. Но она признается: разница в возрасте любви не помеха. Виктория объясняет, что Евгений — ее родственная душа, а остальное ее мало волнует.

Пока возлюбленные только расписались. Само торжество состоится в 31 мая, в день рождения друга пары, артиста Владимира Кузьмина. Свадьбу они планируют провести на побережье в Испании. Церемония, говорит вдова Пьера Нарцисса, будет пышной. В планах Виктории также — родить ребенка своему новому мужу.

Ранее вдова Пьера Нарцисса в годовщину его смерти призналась, что больше никогда не выйдет замуж.