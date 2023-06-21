«Чувствую его рядом»: как живут жена и дочь Пьера Нарцисса спустя год после его смерти

Год назад из жизни ушел певец Пьер Нарцисс. Он скончался в больнице после операции на почках. И несмотря на то, что прошло уже немало времени со дня смерти, родные артиста до сих пор не могут поверить в произошедшее. Сильнее всего это ударило по его супруге, которая настолько любила мужа, что не представляет, как жить без него.

В годовщину кончины вдова пообщалась с журналистами и рассказала, что сейчас с ней происходит. Она призналась, что ощущает присутствие мужа и для нее он по-прежнему жив. «Чувствую его рядом, во снах разговариваем каждую ночь!» - поделилась Валерия Калачева с изданием StarHit и отметила, что то же самое происходит с ее дочерью Каролиной-Кристель.

Также жена Нарцисса рассказала, что ей удалось наладить общение со всеми родными. По ее словам, общее горе их сплотило. Нашла общий язык она и семьей мужа, с которой у нее были разногласия из-за выбора места захоронения. Близкие Пьера настояли, чтобы он обрел покой в Камеруне.

А вот в личной жизни у Валерии по-прежнему все тихо. Причем она и не собирается что-то менять. Она призналась, что остается женой певца, и это ничто не изменит. Выходить замуж или вступать в романтические отношения с мужчинами она не планирует.

«О новых отношениях не думаю и не собираюсь думать. Мне это абсолютно не нужно и совершенно не интересно. У меня был, есть и остается Пьер. Это моя эпоха», - поделилась Калачева.

А вот становиться мамой еще раз женщина не передумала. Однако уже перестала с этим торопиться. По ее признанию, у нее есть биоматериал Пьера, который прошел все проверки, но теперь она не горит желанием иметь частичку супруга. Валерия верит, что «если Творцу и самой душе будет угодно, она придет в любое тело».

Ранее стало известно, что сейчас происходит со скандально известной «любовницей» Пьера Нарцисса Ксенией Грин.