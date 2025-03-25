Знакомый попавшего в больницу Буганова: у актера не было проблем с работой

Знакомый звезды фильма «Сволочи» Олега Буганова рассказал, что у актера не было проблем с работой. Об этом он заявил в беседе с 360.ru. Напомним, что в СМИ появилась информация, что мужчина попал в реанимацию из-за стресса.

«Хороший человек, такую историю раздули, не зная ее сути. Человек работал, семья, ребенок!» — поделился знакомый артиста.

Он добавил, что пока ничего не знает о состоянии Олега и пытается с ним связаться.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о госпитализации актера из-за стресса и депрессии. Проблемы со здоровьем у мужчины якобы начались именно из-за потери работы. 35-летний звезда жаловался на слабость и рвоту с кровью. В итоге он оказался в реанимации.

Буганов известен также по ролям в сериалах «Метод Лавровой» и «Погоня за тенью». Сам он на связь пока не вышел.

Ранее мы писали о том, что жена режиссера избила актрису из «Интернов» Аллу Казакову до сотрясения мозга. Звезда оказалась в больнице. Все случилось после застолья со спиртными напитками.