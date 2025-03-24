Жена режиссера избила актрису из «Интернов» Аллу Казакову до сотрясения мозга
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В Москве жена режиссера Бориса Юхананова избила актрису из «Интернов» Аллу Казакову. Артистку госпитализировали – в больнице диагностировали сотрясение мозга.
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел 22 марта. После премьеры спектакля к Казаковой подошла жена режиссера. Она высказывала недовольства игрой актрисы, указала, что та непрофессионально играет.
Потом женщина набросилась с кулаками, пишет источник. Казакову доставили в Боткинскую больницу.
Mash уточняет, что происшествие случилось в Электротеатре Станиславский. Кулаки пошли в ход после застолья с алкоголем. По его информации, Казакову ударили в нос, пошла кровь.
Ранее сообщалось об ухудшении здоровья актрисы Елены Кондулайнен. Сама заслуженная артистка опровергла информацию и добавила, что с ней все хорошо.