Жена режиссера избила актрису из «Интернов» Аллу Казакову до сотрясения мозга

В Москве жена режиссера Бориса Юхананова избила актрису из «Интернов» Аллу Казакову. Артистку госпитализировали – в больнице диагностировали сотрясение мозга.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 22 марта. После премьеры спектакля к Казаковой подошла жена режиссера. Она высказывала недовольства игрой актрисы, указала, что та непрофессионально играет.

Потом женщина набросилась с кулаками, пишет источник. Казакову доставили в Боткинскую больницу.

Mash уточняет, что происшествие случилось в Электротеатре Станиславский. Кулаки пошли в ход после застолья с алкоголем. По его информации, Казакову ударили в нос, пошла кровь.

Ранее сообщалось об ухудшении здоровья актрисы Елены Кондулайнен. Сама заслуженная артистка опровергла информацию и добавила, что с ней все хорошо.