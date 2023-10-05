Знакомые раскрыли правду: стало известно о состоянии Игоря Николаева после операции

Композитор Игорь Николаев восстанавливается в домашних условиях после операции на сердце. Знакомые рассказали о состоянии артиста журналистам издания ТАСС.

В окружении музыканта отметили, что Игорь Юрьевич находится дома и чувствует себя хорошо. Поклонники сильно волнуются за звезду и пишут ему сообщения в соцсетях.

Напомним, что о госпитализации артиста стало известно 15 сентября. По информации Telegram-канала Mash, Николаева перевели в отделении реанимации. Врачи обнаружили у народного артиста следы перенесенного обширного инфаркта.

Через несколько дней мужчине сделали операцию на сердце – коронарное шунтирование. СМИ писали, что все прошло хорошо, поэтому Николаева на следующий день перевели в стационар. Позже выяснилось, что звезду выписали. Он восстанавливается дома, в окружении семьи. Сообщалось, что певец даже занимается гимнастикой и ЛФК.

Ранее мы писали о том, что 63-летний певец Игорь Николаев готовится к первому концерту после операции. 25 октября артист выйдет на сцену в Московской Консерватории имени Чайковского. Пианистка Екатерина Мечетина исполнит фортепианный цикл «Пятнадцать мелодий», а Игорь прочтет стихотворные эпиграфы. Сам звезда пока не комментировал предстоящие выступления.