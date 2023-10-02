63-летний певец Игорь Николаев готовится к первому концерту после операции. Об этом сообщает издание kp.ru.

В сентябре 2023 года стало известно о проблемах с сердцем у Николаева. Ситуация была настолько серьезной, что врачи провели ему коронарное шунтирование. Операция прошла успешно: после нее Игорь пошел на поправку. Артиста уже выписали. Он находится дома и продолжает свое восстановление. Однако, по информации источника, певцу уже не терпится приступить к работе.

25 октября Николаев выйдет на сцену в Московской Консерватории имени Чайковского. Пианистка Екатерина Мечетина исполнит фортепианный цикл «Пятнадцать мелодий», а Игорь прочтет стихотворные эпиграфы.

В ноябре музыкант вернется к гастролям. 7 числа он отправится в Новосибирск, а 18 — проведет концерт в столичном ресторане.

Также формируется список артистов, которые выступят на новогодних «огоньках». Игорь примкнул к числу коллег, которые появятся на праздничных концертах.

Ранее таролог Галина Янко рассказала о будущем Николаева после операции. Подробности смотрите в этой статье.