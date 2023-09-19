Знакомые Лены Полено из «Счастливы вместе» объяснили ее пьяное поведение на похоронах

В окружении актрисы Юлии Захаровой объяснили ее странное поведение на похоронах Гришечкина, об этом сообщает kp.ru.

19 сентября прошло прощание и похороны артиста Вячеслава Гришечкина. На траурную церемонию пришли коллеги актера. Среди них оказалась и Юлия Захарова, знаменитая своей ролью Лены Полено в сериале «Счастливы вместе».

Однако когда к ней подошли журналисты, оказалось, что знаменитость пьяна. Она просила у проходящих мимо людей прикурить ей сигарету и рассказывала, что не верит в смерть коллеги.

Выяснилось, что совсем недавно Захарова играла вместе с Гришечкиным в одной постановке. Кроме этого, у артистки тяжело болеет мать.

«У Юли мама болеет, лежит в больнице. А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой — многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять», — объяснили знакомые актрисы.

Журналисты отметили, что ранее Захарова не была замечена в пьянстве. Напомним, актрису не позвали сниматься в продолжении культового сериала «Счастливы вместе», который скоро выйдет на экраны.

Ранее мы писали о том, что директор Гришечкина устроил скандал на похоронах после просьбы журналистов. Ему не понравилось, что репортеры просили поделиться звезд воспоминаниями о покойном.