«Знакомы много лет»: подавшая на развод Мария Погребняк поехала на отдых с новым ухажером

Жена футболиста Павла Погребняка Мария, недавно подавшая на развод, улетела на отдых в Италию. Компанию ей составил мужчина, с которым женщина знакома много лет.

Подробности узнал сайт kp.ru.

Погребняк не показывает лицо человека и предпочитает не раскрывать личность избранника. Тем не менее Погребняк сделала исключение и привела несколько фактов о нем.

«Он не из медийной сферы. Мы с ним знакомы уже много лет», - сказала блогер изданию и добавила, что все остальное сообщит, когда придет время.

Ранее Погребняк уже появлялась с неким мужчиной на закрытой вечеринке. Потом она объяснила, что стала свободной девушкой. Блогер утверждала: она разошлась с футболистом не из-за его измен, между супругами исчезли чувства.

Напомним, 35-летняя Погребняк прожила со спортсменом 17 лет. 14 июля она подала на развод. Супруги планируют заключить мировое соглашение: в нем Погребняк просит оставить троих детей с ней, а также выплачивать на содержание несовершеннолетних 200 тыс. рублей ежемесячно.

Отметим, что пока Мария отдыхает в Италии, отец находится с детьми. Они улетели в Дубай.