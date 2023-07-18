Требует алименты в размере 200 тысяч: появились детали развода Марии Погребняк с футболистом

Жена футболиста Павла Погребняка Мария Шаталова подала исковое заявление о расторжении брака в московский суд. В нем женщина требует алименты в размере 200 тыс. рублей.

Подробности узнал сайт StarHit.

Иск был зарегистрирован 14 июля. Судья по делу назначен, дата заседания неизвестна. Источник издания рассказал, что Шаталова не будет подавать отдельно на алименты – это требование содержится в условиях мирного соглашения.

«Это не требование, а условие мирового соглашения… А в нем уже есть одно из условий, что отец обязуется ежемесячно выплачивать алименты в твердой денежной сумме на содержание детей в размере 200 тысяч рублей», - сказал собеседник.

Напомним, Шаталова и Погребняк состояли в браке с 2014 года, хотя вместе прожили около 17 лет. В союзе родились трое детей.

Поклонники считают, что причиной развода стали измены футболиста. Шаталова отрицала это – она заявила, что в их семье пропала любовь. Пара приняла решение разойтись, но супруги остались в хороших отношениях.