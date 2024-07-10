Больше не одинока: Алсу встретила новую любовь после расставания с Яном Абрамовым

Певица Алсу встретила новую любовь после расставания с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает Kp.ru.

Весной 2024 года певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. По данным СМИ, бизнесмен не намерен расставаться с певицей и делает все, чтобы этого не произошло. Однако, по информации источника, артистка заинтересована в официальном расторжении брака. Дело в том, что она встретила нового мужчину.

«Супруги уже давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь», — заявил инсайдер.

Абрамов обеспокоен тем, что после развода имущество и деньги могут достаться не детям, а новому возлюбленному Алсу. Более того, инсайдер предположил, что певица намеренно устроила шумиху вокруг развода, чтобы эффектно вернуться на сцену.

«Алсу не стала делать тайну из семейной жизни, решив использовать развод как часть пиар-кампании ее новой песни о разбитом сердце «Я учусь не бояться». Артистка сейчас возвращается на сцену, а для этого нужны деньги», — резюмировал источник информации.

Ранее сообщалось, что певице Алсу не понравилось предложение экс-избранника Абрамова о 2,5 млрд. Подробности читайте в этой новости.