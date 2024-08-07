«Ване до сих пор обидно»: как Пелагея отомстила Телегину, повесив долг

Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долга в 64 млн рублей. По информации Kp.ru, это долг по ипотеке, который появился за дом, отошедший Пелагее. После развода экс-супруги продолжают громко выяснять отношения, в том числе в суде.

Скандал разгорелся с новой силой, когда спортсмен наложил запрет на выезд их общей с певицей дочери Таси за границу. По словам звезды, ребенок уже был в аэропорту и узнал, что вылететь в Турцию не сможет. Тогда девочка расплакалась, а мать набросилась на бывшего с критикой.

Недавно стало известно, что и самому Телегину запретили выезд из страны. Оказалось, что у него образовался долг в размере 64 млн рублей. Это связано с ипотекой, которую он взял для покупки особняка в Подмосковье площадью 720 квадратных метров.

Источник сообщает о том, что после развода Телегин продолжил содержать дом и выплачивать зарплату персоналу, а кроме того, вносил выплаты за ипотеку. Но состоялось заседание и было принято решение, что имущество досталось певице.

«Да, дом Пелагея у Вани забрала. Конечно, Иван не согласен с решением суда по квартире, поскольку в ее покупку он вложил около 30 процентов стоимости этих апартаментов. Ване до сих пор обидно, что он содержал всю семью Пелагеи, а она все свои немалые гонорары переводила своей маме», – рассказывали друзья спортсмена журналистам.

По словам подруги хоккеиста, особняк был куплен в кредит, но после развода Иван перестал платить за него ипотеку, так как все отошло Пелагее. Она же начала платить, но в какой-то момент передумала и подала заявление о том, что жилье приобрел Иван.

«Мол, кредит брал Телегин, а она просто получила по разводу дом с долгами, а значит, долги не ее, а бывшего мужа. Хотя они с Пелагеей заранее договорились: она получает дом, и дальнейшее его содержание, обслуживание, оплата ипотеки на ней. Он к этому отношения иметь не будет», – отметила она.

Девушка уверяет, что экс-супруги подписывали документы и обсуждали это при свидетелях. Но певица решила закрыть на все глаза.

«В итоге Пелагея сделала вид, что никаких договоренностей не было, и просто перестала выплачивать ипотеку. Дескать, это долг Телегина», – добавила подруга Ивана.

Ранее мы писали о том, что хоккеист Иван Телегин до сих пор не снял запрет на выезд дочки от певицы Пелагеи за границу.