«Давай снова дружить»: Джигурда обратился с предложением к обиженной на него Волочковой

Анастасия Волочкова перестала общаться с Никитой Джигурдой после слитого в Сеть ролика, на котором знаменитости танцевали в нетрезвом виде. 64-летний актер считает, что все обиды нужно забыть и предложил балерине возобновить дружбу.

Джигурда рассказал «Общественной службе новостей», что Волочкова не знала о видеосъемке, и в тот момент ее это не смущало из-за алкогольного опьянения. Но, когда Никита выложил видео в Сеть, балерина вышла из себя и обвинила артиста в пиаре на своем имени.

Артист отказался удалять видео и перестал также общаться с Волочковой после случившегося. Джигурда считает, что черный пиар «вещь куда более крутая», и Анастасия стала объектом обсуждений благодаря выложенному ролику.

«Настя, давай снова дружить, мы же поссорились из-за мелочи и недопонимания», — обратился шоумен к Волочковой.

Никита добавил, что у него нет негативных эмоций по отношению к артистке.

Ранее Джигурда рассказал, как слитое в Сеть видео с Волочковой изменило его жизнь.