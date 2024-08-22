«Знакомств не допускает»: Любовь Успенская переживает из-за личной жизни дочери

Певица Любовь Успенская поделилась переживаниями, связанными с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Молодая артистка по-прежнему одинока, несмотря на то, что с ней знакомится большое количество мужчин. Однако ее звездная мама боится, что они могут преследовать корыстные цели.

Успенская не скрывает, что давно хочет внуков. Но ее дочь выходить замуж и тем более рожать не спешит. Дело в том, что Татьяна не может встретить достойного кавалера, который мог бы сделать ее счастливой. А претендентов много. Любовь Залмановна отметила, что Плаксина очень красива, поэтому неудивительно, что мужчины ищут ее внимания.

Довольно много молодых людей, по словам Успенской, пытаются познакомиться с Татьяной в барах, ресторанах, в которых певица выступает.

«Но я считаю, что это неправильно, и дочь это понимает, поэтому таких знакомств не допускает. Опасностей много — в том числе с дочерью Успенской могут знакомиться и с какой-то корыстной целью», - поделилась Успенская с Teleprogramma.pro.

Певица хотела бы свести дочь с мужчиной, который был бы равен ей по статусу. Для нее важно, чтобы он не искал выгоду в отношениях с дочерью Успенской. И дело даже не в финансах, а во внутренних качествах потенциального жениха.

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