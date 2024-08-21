«Я пою еще лучше»: Успенская рассказала, как выходит на сцену в моменты горя

В этом году Любовь Успенская выпустила песню «Сила моя со мной» о преодолении трудностей. Артистка признается, что ей несложно выходить на сцену в момент непростых жизненных ситуаций. По словам королевы шансона, ее голос в такие моменты звучит только лучше.

Исполнительница отметила, что любое горе артисты переживают так же, как и все нормальные люди. Но знаменитостям приходиться собрать всю волю в кулак, если что-то произошло перед выходом на сцену. Успенская в такие моменты старается перевоплотиться и абстрагироваться от случившегося.

«В моменты острых переживаний я пою еще лучше, чем пела, когда все у меня было хорошо. Но сцена помогает забыться только на то время, пока ты выступаешь. А потом опять возвращаешься в состояние горя», — цитирует исполнительницу Teleprogramma.pro.

70-летняя артистка продолжает активно выступать. 30 августа у нее состоится юбилейный концерт в Москве, а осенью она отправится в гастрольный тур.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская во время гастролей в Белоруссии спела свой хит «По полюшку» и оказалась в центре нового скандала. Автор композиции Наталья Лапина заявила, что в 2021 году запретила артистке исполнять эту песню из-за отсутствия авторских отчислений.