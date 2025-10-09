Директор Шуфутинского назвала глупостью новости о его госпитализации. Об этом сообщает «Абзац».

Сегодня утром СМИ написали о том, что у Михаила Шуфутинского весной этого года врачи обнаружили опухоль. Артиста, якобы, экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц для операции. Позже выяснилось, что образование было не злокачественным, артиста выписали и он продолжил концертную деятельность.

PR-директор музыканта Татьяна Юмашева рассказала, что ее с утра донимают журналисты с просьбами прокомментировать новости. Однако она заявила, что Шуфутинский не ложился на операционный стол.

«Нет, это фейк. Это глупость. Все утро кто-то звонит бесконечно», — заявила она.

Напомним, Михаилу Шуфутинскому 77 лет.

