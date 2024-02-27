Знакомая Гогена Солнцева прокомментировала заявление, что он стал отцом

Знакомая шоумена Гогена Солнцева, продюсер Диана Бичарова опровергла рождение у него ребенка. Она назвала это вбросом.

Комментарий Бичаровой приводит сайт Kp.ru.

27 февраля 43-летний Солнцев показал фотографию с рукой младенца, намекая, что стал отцом. Он подписал снимок: «Мы сотворили самое большое чудо на свете».

Бичарова уверена, что никаким отцом шоумен не стал.

«Это вброс для новой программы. Уверена, что потом выяснится, что он просто крестный», - сказала она изданию.

Подписчики Солнцева интересовались под фото, кто мать новорожденного. Известно, что несколько лет он был женат на пожилой женщине. Затем развелся и женился на дочери пенсионерки.

Ранее шоумен рассказывал о жизни после смерти матери. Перед уходом из жизни родственница звонила сыну, но он не ответил. Это связано с обидой Солнцева на мать. На всех шоу женщина заявляла, будто он не ее сын. Поэтому телеведущий не называл женщину матерью. Более того, ему неизвестно, где захоронен близкий человек.