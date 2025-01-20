«Знаком этот страх»: беременная дочь Заворотнюк рассказала о тревоге из-за будущего

Анна Заворотнюк, беременная дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, рассказала своим подписчикам, как борется со страхом перед неизвестностью будущего. По ее словам, эта эмоция является абсолютно нормальной, а избавиться от нее помогает отказ от долгосрочного планирования.

«Я думаю, многим тревожным людям знаком этот страх. Мне помогает осознание того, что будущее невозможно простроить на 100%, оно очень многовариантно и лучше не зацикливаться на нем, а жить на пару недель вперед, максимум; мне хватает того, что я знаю свой план на ближайшие пару дней, а там посмотрим, как говорится», — написала Анна в социальных сетях.

При этом, отметила Заворотнюк, вовсе не стоит отказываться от целей и мечтаний — они нужны как раз таки для того, чтобы координировать жизнь в соответствии с ними. Главная цель Анны на ближайший год хороша же известна — и она с гордостью про нее говорит:

«Главный и самый грандиозный план: стать мамой», — указала знаменитость.

Ранее Заворотнюк заявила, что из-за большого живота вынуждена ходить в расстегнутых джинсах.