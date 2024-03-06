«Знаки от Людмилы Марковны здесь»: Эвелина Бледанс поразила красотой, надев блузку Гурченко

5 марта в кинотеатре «Каро Октябрь» прошла премьера фильма «Онегин» Сарика Андреасяна. На мероприятии появилась Эвелина Бледанс. Для выхода в свет телеведущая выбрала образ в стиле 19 века, который идеально дополнила блузка легендарной актрисы Людмилы Гурченко.

Эвелина надела черную шляпку с вуалью, которую Бледанс купила в Европе. Она, признается ведущая, действительно 19 века.

Черно-белую кружевную блузку Гурченко телеведущая взяла напрокат, хотя в ее личном гардеробе есть вещи от актрисы. Образ дополнила длинная кремовая юбка с высокой посадкой в ретро-стиле.

Телеведущая уверена: блузка звезды кинематографа принесет ей удачу.

«И как всегда бывает, и я в это абсолютно верю — через вещь мы получаем определенные знаки и энергию. Сегодня эти знаки от Людмилы Марковны здесь», — цитирует Бледанс Kp.ru.

Эвелина призналась, что чувствует от вещи ушедшей из жизни народной артистки СССР творческой полет. После просмотра фильма она ждет рождения новых идей и образов, которые можно будет воплотить на творческом пути.

Людмила Гурченко в феврале 2011 года поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Актрису госпитализировали, но ее состояние начало ухудшаться. 30 марта она умерла на 76-м году жизни.

Ранее муж покойной актрисы Людмилы Гурченко подарил телеведущей Эвелине Бледанс костюм жены. Сделал он это, чтобы принести ей удачу в новом спектакле «Любовь и голуби».