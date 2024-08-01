«Знай наших, знай русских»: Ольга Бузова попала в мировой чарт Billboard с песней «Без дел»

Российская певица Ольга Бузова похвасталась приятной новостью. Она попала на 48-ю строчку мирового чарта Billboard с композицией «Без дел».

Знаменитость рассказала о достижении в своем Telegram-канале Бузова. Она опубликовала скриншот с сайта Billboard. В топ-50 хитов TikTok трек Ольги «Без дел», выпущенный в 2021 году, занял 48-ю строчку рейтинга.

«Спасибо огромное, это ваша любовь. Песня "Без дел" 2021 года. Спустя три года мы ворвались в мировой чарт. То ли еще будет! Знай наших, знай русских!» — прокомментировала певица свой успех.

Треки российских артистов начали вируситься в TikTok, начиная с прошлого года. Тогда вторую жизнь обрела композиция Кати Лель под названием «Мой мармеладный».

Ранее сообщалось, что Бузова отказалась от концертов до ноября. Это произошло после скандала с кожаным боди на выступлении в Уфе.