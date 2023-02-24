«Знает уже и номер моей машины, и адрес»: Ирину Пегову преследует поклонник-маньяк

Актриса Ирина Пегова привыкла к повышенному вниманию к своей персоне. Она с радостью общается с фанатами, однако есть и такие поклонники, из-за которых она жалеет о своей популярности. В новом интервью звезда кинематографа призналась, что уже долгое время ее преследует поклонник-маньяк, который ее жутко пугает.

По словам артистки, навязчивость этого человека всерьез заставляет ее задуматься о сохранности своей жизни. Он знает о ней практически все – адреса, машину, номер телефона.

«Один человек знает уже и номер моей машины, и адрес, где я раньше жила, и где я сейчас живу. Приезжает и просто звонит в дверь. А при встрече может сказать: „А давай с тобой встретим Новый год!“ Это уже довольно долго продолжается», - пожаловалась Пегова в беседе с «Караваном историй».

Ирину также пугает то, что она ничего не может сделать с навязчивым поклонником, так как пока он не предпринимал никаких активных и насильственных действий в ее сторону. Но она считает, что его поведение уже сейчас – это ненормально, и с этим нужно бороться.

Ранее на неадекватные действия фанатов жаловался и Дмитрий Колдун. Он рассказывал, как девушка преследовала его в мужском туалете.