«Охранник вытаскивал»: певец Дмитрий Колдун рассказал о домогательствах

Певец Дмитрий Колдун долгое время вел закрытый образ жизни и редко появлялся на телеэкране. Сейчас молодой артист пытается реанимировать свою карьеру и участвует в различных шоу. На днях он сделал шокирующее признание и рассказал о домогательствах.

Брюнет много лет счастлив в браке с Викторией Хамицкой. У них есть двое детей. Но это не мешает его поклонницам преследовать кумира. Колдун рассказал Telegram-каналу «Звездач» о необычной и пугающей истории, связанной с фанаткой.

«Однажды был случай, когда мадам побежала за мной в мужской туалет и хотела... Не знаю, что она там хотела. Мне пришлось от нее закрыться в кабинке. Она была немножко нетрезвая. Охранник заведения даже ее как-то оттуда вытаскивал, но она пыталась доказать мне что-то через дверь», – поделился музыкант.

По словам Дмитрия, это был единичный случай. Но на концертах и съемках такого не происходит. Певец рад, что скоро станет членом жюри музыкального шоу и продолжает активно работать.

Ранее мы писали о том, из-за кого Дмитрий Колдун ушел со сцены. После «Фабрики звезд» и конкурса «Евровидение» жизнь певца сильно изменилась. Он говорит, что целых два года его преследовала черная полоса.