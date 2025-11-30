«Знает мой номер»: Игорь Николаев высказался об обиде Аллы Пугачевой

Игорь Николаев высказался об обиде Аллы Пугачевой. По словам артиста, певица могла бы лично разобраться с ним.

Певец после долгого перерыва дал большое откровенное интервью, в котором затронул тему своего недавнего конфликта с Пугачевой: ее задело, что музыкант в одном из выпусков передачи «Сегодня вечером», рассказывая о своей карьере, ни разу не вспомнил об их совместных работах.

Николаев подтвердил, что они с певицей давно не общаются, но надеется, что связь окончательно не потеряна.

При этом он категорически отрицает, что редакторы шоу запрещали ему упоминать артистов, для которых он написал множество хитов.

«Не было и не могло быть такого разговора у меня ни с кем по поводу того, приглашать ли Наташу Королеву и Аллу Пугачеву в программу. Наташа вообще ответила официально и ее ответ был предельно деликатным... Меня абсолютно устроил ответ, хотя я никогда не против общения, и всегда прекрасно помню хорошее, и песни все написанные», — рассказал Николаев на YouTube-канале FAMETIME TV.

Музыкант также подчеркнул, что в эфире не называл не только Королеву с Пугачевой, но и Ирину Аллегрову, с которой его связывают годы плодотворного сотрудничества. По его словам, он решил сосредоточиться на тех артистах, которые присутствовали в студии.

По словам Николаева, о недовольстве Пугачевой он узнал лишь из ее громкого интервью — певица не позвонила ему лично, чтобы выяснить ситуацию. Однако его собственное отношение к Алле Борисовне, как он утверждает, никак не изменилось.

«Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: "Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все". Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию», — подытожил артист.

