«Подавайте на меня все, что хотите»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве с виллами Домогацкого

Лолита ответила на обвинения в мошенничестве с виллами Сергея Домогацкого. После того как Ларису Гузееву заподозрили в продвижении услуг риелтора, под подозрение попали и другие знаменитости.

Среди них оказались Ксения Собчак и Лолита. Они так же, как и Гузеева, публиковали ролики с призывом обратить внимание на «райскую жизнь на Бали» и воспользоваться услугами якобы проверенного специалиста по недвижимости. Жалобы и обращения в прокуратуру от общественников уже поданы, а пострадавшие требуют наказать всех, кто рекламировал проект.

Лолита открыто отреагировала на обвинения, подчеркнув, что не причастна к обману покупателей и что ее взаимодействие с риелтором имело совершенно иной характер. По словам артистки, она вместе с Домогацким подарила одну из вилл нуждающейся семье.

«У меня есть мания, и она появилась очень давно, помогать отечественным производителям совершенно бесплатно, что я и делала. Помогала тем, кто диваны делает, квартиры красит… И мужику, который занимается строительством этих домов, тоже помогла и по одной простой причине: все, кого я поддерживала, бесплатно что-то отдавали людям», — рассказала Милявская.

Певица также отметила, что не стала бы продвигать покупку недвижимости в регионах с повышенными природными рисками, тем более что сама не планировала что-либо приобретать в подобных местах.

«Никаких призывов покупать дома где-то на Бали, в Никарагуа, особенно в местах, где все время землетрясения и цунами... Поэтому не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот и разбирайтесь. Подавайте на меня все, что хотите. А я считаю, что сделала доброе дело. Хоть одна семья получила что-то бесплатно из моих рук тоже», — подытожила Лолита.

