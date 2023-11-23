«Знает, где все находится»: Лаврентьев и Астровская удивили методами воспитания сына

Популярные телеведущие Антон Лаврентьев и Алина Астровская рассказали о воспитании сына Тео. Знаменитости в интервью WomanHit.ru признались, что их ребенок растет свободным человеком, без предрассудков.

Первенец пары появился на свет в прошлом марте. Оказалось, что Антон тоже присутствовал на родах и всячески поддерживал любимую.

«Мы вместе с Алей ходили на курсы будущих родителей, читали горы литературы на эту тему. Думаю, и еще пойдем. С детьми нужна система, методика», – поделился мужчина.

Алина призналась, что по-другому у них не могло быть. Они вдвоем очень ждали появления малыша и готовились к этому. По мнению девушки, многие боятся родов, так как это понятие сильно «изуродовано».

«Оно везде представляется болезненной страшилкой, оттого и возникает страх. Люди сами притягивают муку. Мы же подготовились к максимальной естественности и радости», – рассказала звезда.

Родители необычно подошли к воспитанию ребенка. Астровская считает, что в отношениях с ребенком не должно быть стыдливых тем и табу. Она выступает за институт брака и сексуальное просвещение.

«Тео, кроме слов папа, мама, баба, дай, говорит и сися, и пупок, и знает, где все находится», – поделилась девушка.

Алина подчеркнула, что они предоставляют сыну выбор: еды, игрушек, нарядов и занятий.

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