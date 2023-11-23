Скрывающая от публики дочь Виктория Дайнеко сменила ей фамилию

Исполнительница Виктория Дайнеко рассказала, что сменила дочери фамилию. В разговоре с ведущей Яной Чуриковой девушка призналась, что дочь сама уговорила маму сделать это. Об этом сообщает Газета.Ru.

«У меня дочь тоже стала Дайнеко. У ребенка теперь моя фамилия», – заявила артистка.

Виктория рассказала, что наследница долгое время спрашивала у нее, почему все близкие носят фамилию Дайнеко, а она нет. В окружении ребенка есть мама, бабушка и дедушка, а родной отец почти не общается с малышкой. Певица призналась, что согласилась на уговоры, только предупредила дочь, что она сама будет «решать это вопрос» с папой.

«Ее отец сначала не очень хорошо к этому отнесся, но потом смирился», — добавила звезда.

Напомним, что артистка родила девочку от музыканта Дмитрия Клеймана. Звездной наследнице в октябре исполнилось восемь лет. При этом знаменитость не так часто рассказывает о ребенка и не показывает, как она выглядит. На мероприятиях Виктория появляется в одиночестве или со своим мужчиной. В интервью исполнительница объясняла, что не хочет вмешиваться в судьбу наследницы и выставлять личное напоказ.

После развода с папой девочки Дайнеко долгое время судилась с ним из-за алиментов. Виктория говорила, что у нее есть средства, чтобы обеспечить дочери хорошую жизнь, но для нее принципиально, чтобы отец тоже хоть как-то участвовал в жизни ребенка.

Ранее Дайнеко привела подробности суда с бывшим мужем по алиментам. Она заявила, что экс-супруг подал «дурной пример» всем папам.