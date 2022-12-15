«Знает, что виновата в его смерти»: отец Децла уверен, что сына убила его молодая вдова

Три года назад в Ижевске после концерта скончался рэп-исполнитель Дэцл. Кумир миллионов молодых людей в нулевые, по официальной версии следствия, умер из-за проблем с сердцем. Однако отец музыканта до сих пор не может смириться с отсутствием сына в его жизни. В программе канала Россия 1 «Судьба человека» Александр Толмацкий дал понять, что не верит в естественную причину скорой кончины рэпера.

В эфире передачи Бориса Корчевникова продюсер впервые откровенно рассказал, кого считает виновными в смерти Дэцла. По его словам, у него из головы не уходят мысли, что все произошло не случайно. Он допускает, что все случилось из-за проблем с сердцем. Но что к ним привело? Толмацкий уверен – его сына погубила его бывшая невестка Юлия. «Пытался с ней поговорить, жена пыталась. И ничего. Юлия знает, что виновата в смерти Децла. Я в этом уверен», - заявил Александр Яковлевич.

Также продюсер заявил, что Дэцл, вопреки всем домыслам, не употреблял наркотики и алкоголь. По версии следствия, во время гастролей ему стало плохо после чашки кофе. Ему вызвали бригаду скорой помощи, но медики не успели приехать вовремя.

Ранее экс-супруг Анастасии Заворотнюк сделал смелое заявление о ее болезни.