«Расплата за грехи молодости»: экс-супруг Заворотнюк сделал смелое заявление о ее болезни

Уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Врачи поставили неутешительный диагноз — рак мозга. После того, как общественность узнала о страшном недуге звезды сериала «Моя прекрасная няня», всем оставалось только гадать о состоянии здоровья любимой актрисы. Семья Анастасии скрывает не только ее местонахождение, но и любую информацию, связанную с ней. Тем не менее недавно экс-супруг Заворотнюк дал эксклюзивное интервью порталу «PROзвезд», в котором поделился некоторыми пикантными подробностями.

В 1995 году актриса развелась с военным летчиком Олафом Шварцкопфом. У супругов не было общих детей, однако мужчина уверяет: они могли бы стать с Заворотнюк счастливыми родителями. По словам экс-супруга звезды, когда-то она была беременна от него, но сделала аборт. Анастасия приняла важное решение, не посоветовавшись с Олафом. «Я знал, что она забеременела, но потом случился выкидыш. Позже, уже после развода, ее брат Святослав рассказал, что на самом деле Настя сделала аборт от меня», — поделился откровением бывший избранник Заворотнюк.

Несмотря на подобный поступок, мужчина встал на защиту девушки. Многие приближенные люди говорят о том, что серьезная болезнь Анастасии — расплата за убийство ребенка и грехи молодости. Олаф заверил, что он так не считает.

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