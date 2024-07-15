«Знает, что такое скидки»: Анастасия Решетова рассказала о воспитании сына от Тимати

Блогер Анастасия Решетова после скандала с разводом певицы Алсу решила сместить внимание на своего четырехлетнего сына Ратмира, рожденного от рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Она призналась, что несмотря на возраст, у мальчика уже есть собственный кошелек с разными валютами.

«Важно воспитывать самостоятельность, как в принятии решений, так и в быту. Мы часто разговариваем о будущем, важности образования, отношении к деньгам», - разоткровенничалась модель в своем блоге.

Она также добавила, что Ратмир в свои четыре года знает о необходимости в будущем работать, чтобы поддерживать тот образ жизни, к которому он привык.

«Я иногда играю с ним в магазин и учу торгу. Он знает, что такое скидки», - поделилась Решетова.

Кроме того, сын блогера оказался не по годам самостоятельный. Он уже одевается и засыпает без помощи взрослых.

Ранее Анастасия Решетова заверила, что не состояла в отношениях с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым из-за разницы в возрасте. Модель заверила, что не станет встречаться с мужчиной, который старше, особенно, если идет речь про 10-летнюю разницу в возрасте. При этом Тимати на 13 лет старше Решетовой, что не помешало ей родить от него ребенка.